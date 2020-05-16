За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 528 человек, зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровело рекордное количество пациентов — 433.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 16 мая.
Таким образом суточное количество новых больных растет четыре дня подряд: 13 мая было 402 случая, 14 мая - 422, 15 мая - 483.
Всего за все время пандемии заболело 17858 человек, из них 4906 выздоровели, летальных исходов - 497.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 700 случаев;
Волынская область — 599 случаев;
Днепропетровская область — 806 случаев;
Донецкая область — 121 случай;
Житомирская область — 540 случаев;
Закарпатская область — 858 случаев;
Запорожская область — 365 случаев;
Ивано-Франковская область — 1200 случаев;
Кировоградская область — 441 случай;
г. Киев — 2221 случай;
Киевская область — 1143 случая;
Львовская область — 969 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 236 случаев;
Одесская область — 734 случая;
Полтавская область — 263 случая;
Ровенская область — 1104 случая;
Сумская область — 161 случай;
Тернопольская область — 1065 случаев;
Харьковская область — 773 случая;
Херсонская область — 167 случаев;
Хмельницкая область — 235 случаев;
Черновицкая область — 2647 случаев;
Черкасская область — 363 случая;
Черниговская область — 105 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 года в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45 038 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, Зеленский заявил, что второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая
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