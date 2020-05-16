За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 528 человек, зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровело рекордное количество пациентов — 433.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 16 мая.

Таким образом суточное количество новых больных растет четыре дня подряд: 13 мая было 402 случая, 14 мая - 422, 15 мая - 483.

Всего за все время пандемии заболело 17858 человек, из них 4906 выздоровели, летальных исходов - 497.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в настоящее время коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 700 случаев;

Волынская область — 599 случаев;

Днепропетровская область — 806 случаев;

Донецкая область — 121 случай;

Житомирская область — 540 случаев;

Закарпатская область — 858 случаев;

Запорожская область — 365 случаев;

Ивано-Франковская область — 1200 случаев;

Кировоградская область — 441 случай;

г. Киев — 2221 случай;

Киевская область — 1143 случая;

Львовская область — 969 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 236 случаев;

Одесская область — 734 случая;

Полтавская область — 263 случая;

Ровенская область — 1104 случая;

Сумская область — 161 случай;

Тернопольская область — 1065 случаев;

Харьковская область — 773 случая;

Херсонская область — 167 случаев;

Хмельницкая область — 235 случаев;

Черновицкая область — 2647 случаев;

Черкасская область — 363 случая;

Черниговская область — 105 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 мая 2020 года в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45 038 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, Зеленский заявил, что второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая