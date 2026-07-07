МОН разом з МОЗ знизило конкурсний бал для однієї зі спеціальностей

Міністерство освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України знизило зі 150 до 140 мінімальний конкурсний бал для спеціальності "Фармація". Про це повідомили міністерство освіти та науки України.

"Держава не ігнорує реальні обставини війни. Саме тому ухвалено адаптивні рішення: для "Фармації" мінімальний конкурсний бал знижено до 140; для переведення на вакантні бюджетні місця спеціальності з особливою підтримкою держави передбачено можливість участі вступників зі 120 балами (замість 130); для ТОТ і територій активних бойових дій працюють окремі вступні механізми; для прифронтових ЗВО діють регіональні коефіцієнти", – розповіли у МОН.

ForUA нагадує, з 25 червня відкрито реєстрацію електронних кабінетів для вступників після 9 класу.