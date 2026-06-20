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Суспiльство

Від Світязя до Одеси: оприлюднено перелік пляжів із безпечною для купання водою

Від Світязя до Одеси: оприлюднено перелік пляжів із безпечною для купання водою

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило список безпечних пляжів в Україні, складений за результатами перевірок, проведених з 11 по 17 червня.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Перевірки засвідчили, що більшість досліджених водойм відповідають санітарним нормам, однак у кількох регіонах купання поки не рекомендують.

За даними МОЗ, із 106 проб води, відібраних у межах офіційних пляжних зон, п'ять не відповідали санітарним нормам за мікробіологічними показниками. Це становить 4,7% від загальної кількості досліджень.

Станом на 18 червня безпечною для купання визнано воду на пляжах у низці регіонів України.

Київ

Дніпровський район

  • "Венеція"
  • "Веселка"
  • "Молодіжний"
  • "Дитячий"
  • "Золотий"
  • "Передмістна слобідка"
  • "Центральний"
  • "Чорторий" (парк "Муромець")
  • "Тельбін"

Деснянський район

  • "Райдуга" (річка Дніпро)
  • "Троєщина" (річка Десенка)

Голосіївський район

  • "Галерний"

Оболонський район

  • "Острів Оболонь"
  • "Вербний"
  • "Пуща-Водиця" (лінії 5-7)

Офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.

Київська область

  • дитячий пляж "Чайка" у селищі Чайка
  • міські пляжі Переяслава
  • пляж "Центральний" у Білій Церкві

Офіційно пляжі області не відкриті.

Волинська область

  • Луцьк (міські пляжі)
  • Ковель (пляжі на річці Турія)
  • Берестечко (пляжі на річці Стир)
  • село Згорани Ковельського району
  • пляжі Шацької громади на озері Світязь
  • урочище Гряда

Дніпро

  • "Сагайдак"
  • парк культури та відпочинку "Придніпровський"
  • пляж на Монастирському острові

Дніпропетровська область

  • у зоні набережної міст Кам’янське та Самар
  • міські пляжі Павлограда та Верхньодніпровська
  • пляжі міст Жовті Води, Зеленодольськ, Кривий Ріг на річках Інгулець та Саксагань

Офіційно пляжі області не відкриті.

Житомирська область

  • пляж для дорослих у Гідропарку Житомира
  • пляж у Звягелі на вул. Богуна, річка Случ

Івано-Франківська область

  • пляжі Івано-Франківська
  • пляжі селища Поляниця

Кіровоградська область

  • пляжі селища Новоархангельськ на річці Синюха

Львівська область

  • пляж на озері Молодіжне у Золочеві
  • міський пляж Моршина
  • пляж у Перемишлянах
  • пляж у селі Верещиця
  • пляжі у Гонятичах, Підберізцях і Коросному
  • пляж на озері Задорожнє у селі Вербіж

Миколаївська область

  • пляж "Райдуга" у Первомайську
  • пляжі Південноукраїнська
  • пляжі Нової Одеси
  • пляж "Стрілка" у Миколаєві
  • пляж "Чайка" у Миколаєві

Купання на водоймах області заборонене рішенням ОВА.

Одеса

  • "Відрада"
  • "Лузанівка"
  • "Аркадія"
  • "Дельфін"
  • 10-та станція Великого Фонтану
  • 13-та станція Великого Фонтану
  • 16-та станція Великого Фонтану

Чорноморськ

  • пляж "Центральний"

Полтавська область

  • Миргород - пляжі на річці Хорол;
  • Кобеляки - міські пляжі;
  • Кременчук - пляжі на річках Дніпро та Сухий Кагамлик;
  • Білики - пляжі на річці Ворскла;
  • Нові Санжари - пляжі на річці Ворскла;
  • Світлогірське - пляжі на Кам'янському водосховищі.

Рівненська область

  • Млинів (Дубенський район) - міський пляж;
  • Гоща (Рівненський район) - міський пляж;
  • Дубровиця (Сарненський район) - пляж на річці Горинь.

Тернопільська область

  • Залізці (Тернопільський район) - місцеві пляжі.

Хмельницька область

  • Красилів - міський пляж;
  • Ізяслав - пляж на річці Горинь;
  • Хмельницький - міські пляжі;
  • Шепетівка - міські пляжі;
  • Нетішин - міські пляжі;
  • Старокостянтинів - міські пляжі;
  • Велика Слобідка (Кам'янець-Подільський район) - пляж вілли "Дві ріки" на річці Мукша.

Черкаська область

  • Черкаси - міські пляжі;
  • Багачеве - міські пляжі.

Чернівецька область

  • Великий Кучурів - місцеві пляжі;
  • Бояни (Чернівецький район) - місцеві пляжі;
  • Магала (Чернівецький район) - місцеві пляжі.

Чернігівська область

  • Чернігів - міський пляж "Золотий берег".

Де не можна купатися

Через невідповідність води мікробіологічним показникам купання не рекомендують:

Вінницька область

  • пляжі "Хімік", "Гонти" та "Центральний" у Вінниці.

Житомирська область

  • міський пляж у Коростені.

Рівненська область

  • пляж озера Басів Кут у Рівному.

Тернопільська область

  • пляж у Хоросткові біля урочища Дубина.

Крім того, у Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційних річкових пляжів не зареєстровано.

Через воєнний стан та безпекову ситуацію у 2026 році рекреаційні та оздоровчі зони на водних об'єктах не відкриватимуть у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.

У МОЗ закликали відпочивати лише у спеціально визначених місцях для купання та стежити за оновленнями щодо якості води, адже погодні умови можуть впливати на її безпечність.

Фото Світлани Коверзнєвої

 Автор: Богдан Моримух

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ОдесаМОЗЧернігівпляжіБерестечкозатокаСвітязьВенеціяЧорноморськпляжі Києвапляжі УкраїниЗвягельБояниМагала
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