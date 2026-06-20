Від Світязя до Одеси: оприлюднено перелік пляжів із безпечною для купання водою

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило список безпечних пляжів в Україні, складений за результатами перевірок, проведених з 11 по 17 червня.
Про це йдеться у повідомленні МОЗ.
Перевірки засвідчили, що більшість досліджених водойм відповідають санітарним нормам, однак у кількох регіонах купання поки не рекомендують.
За даними МОЗ, із 106 проб води, відібраних у межах офіційних пляжних зон, п'ять не відповідали санітарним нормам за мікробіологічними показниками. Це становить 4,7% від загальної кількості досліджень.
Станом на 18 червня безпечною для купання визнано воду на пляжах у низці регіонів України.
Київ
Дніпровський район
- "Венеція"
- "Веселка"
- "Молодіжний"
- "Дитячий"
- "Золотий"
- "Передмістна слобідка"
- "Центральний"
- "Чорторий" (парк "Муромець")
- "Тельбін"
Деснянський район
- "Райдуга" (річка Дніпро)
- "Троєщина" (річка Десенка)
Голосіївський район
- "Галерний"
Оболонський район
- "Острів Оболонь"
- "Вербний"
- "Пуща-Водиця" (лінії 5-7)
Офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.
Київська область
- дитячий пляж "Чайка" у селищі Чайка
- міські пляжі Переяслава
- пляж "Центральний" у Білій Церкві
Офіційно пляжі області не відкриті.
Волинська область
- Луцьк (міські пляжі)
- Ковель (пляжі на річці Турія)
- Берестечко (пляжі на річці Стир)
- село Згорани Ковельського району
- пляжі Шацької громади на озері Світязь
- урочище Гряда
Дніпро
- "Сагайдак"
- парк культури та відпочинку "Придніпровський"
- пляж на Монастирському острові
Дніпропетровська область
- у зоні набережної міст Кам’янське та Самар
- міські пляжі Павлограда та Верхньодніпровська
- пляжі міст Жовті Води, Зеленодольськ, Кривий Ріг на річках Інгулець та Саксагань
Офіційно пляжі області не відкриті.
Житомирська область
- пляж для дорослих у Гідропарку Житомира
- пляж у Звягелі на вул. Богуна, річка Случ
Івано-Франківська область
- пляжі Івано-Франківська
- пляжі селища Поляниця
Кіровоградська область
- пляжі селища Новоархангельськ на річці Синюха
Львівська область
- пляж на озері Молодіжне у Золочеві
- міський пляж Моршина
- пляж у Перемишлянах
- пляж у селі Верещиця
- пляжі у Гонятичах, Підберізцях і Коросному
- пляж на озері Задорожнє у селі Вербіж
Миколаївська область
- пляж "Райдуга" у Первомайську
- пляжі Південноукраїнська
- пляжі Нової Одеси
- пляж "Стрілка" у Миколаєві
- пляж "Чайка" у Миколаєві
Купання на водоймах області заборонене рішенням ОВА.
Одеса
- "Відрада"
- "Лузанівка"
- "Аркадія"
- "Дельфін"
- 10-та станція Великого Фонтану
- 13-та станція Великого Фонтану
- 16-та станція Великого Фонтану
Чорноморськ
- пляж "Центральний"
Полтавська область
- Миргород - пляжі на річці Хорол;
- Кобеляки - міські пляжі;
- Кременчук - пляжі на річках Дніпро та Сухий Кагамлик;
- Білики - пляжі на річці Ворскла;
- Нові Санжари - пляжі на річці Ворскла;
- Світлогірське - пляжі на Кам'янському водосховищі.
Рівненська область
- Млинів (Дубенський район) - міський пляж;
- Гоща (Рівненський район) - міський пляж;
- Дубровиця (Сарненський район) - пляж на річці Горинь.
Тернопільська область
- Залізці (Тернопільський район) - місцеві пляжі.
Хмельницька область
- Красилів - міський пляж;
- Ізяслав - пляж на річці Горинь;
- Хмельницький - міські пляжі;
- Шепетівка - міські пляжі;
- Нетішин - міські пляжі;
- Старокостянтинів - міські пляжі;
- Велика Слобідка (Кам'янець-Подільський район) - пляж вілли "Дві ріки" на річці Мукша.
Черкаська область
- Черкаси - міські пляжі;
- Багачеве - міські пляжі.
Чернівецька область
- Великий Кучурів - місцеві пляжі;
- Бояни (Чернівецький район) - місцеві пляжі;
- Магала (Чернівецький район) - місцеві пляжі.
Чернігівська область
- Чернігів - міський пляж "Золотий берег".
Де не можна купатися
Через невідповідність води мікробіологічним показникам купання не рекомендують:
Вінницька область
- пляжі "Хімік", "Гонти" та "Центральний" у Вінниці.
Житомирська область
- міський пляж у Коростені.
Рівненська область
- пляж озера Басів Кут у Рівному.
Тернопільська область
- пляж у Хоросткові біля урочища Дубина.
Крім того, у Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційних річкових пляжів не зареєстровано.
Через воєнний стан та безпекову ситуацію у 2026 році рекреаційні та оздоровчі зони на водних об'єктах не відкриватимуть у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.
У МОЗ закликали відпочивати лише у спеціально визначених місцях для купання та стежити за оновленнями щодо якості води, адже погодні умови можуть впливати на її безпечність.
Фото Світлани КоверзнєвоїАвтор: Богдан Моримух