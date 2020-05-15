Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Дарницком доме-интернате для девушек мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить другие интернатные учреждения города на наличие вируса у работников и подопечных заведений. Об этом заявила заместитель председателя Киевского городской государственной администрации Марина Хонда, сообщает пресс-служба КГГА.

«Несмотря на все ограничительные меры, в Дарницком доме-интернате таки произошла вспышка коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержден 81 случай: 53 воспитанницы и 28 работников. Сейчас заведение закрыто на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция. В связи с этим мэр поручил проверить другие интернатные учреждения города, которых всего в Киеве восемь. Сейчас подозрений на заболевание в других учреждениях нет», - отметила Хонда.

По ее словам, проверка интернатных учреждений, совместно с Главным Управлением Госпродпотрубслужбы в Киеве начнется завтра. Все подопечные и персонал учреждений будут протестированы на коронавирус.

На сегодня в интернатных учреждениях находится 2108 человек.

Напомним, в Киеве в Дарницком доме-интернате для девушек обнаружили очаг заболевания коронавирусом.

Следователи полиции начали уголовное производство по факту заболевания коронавирусом воспитанников и персонала.