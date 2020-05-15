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Следователи полиции начали уголовное производство по факту заболевания коронавирусом воспитанников и персонала Дарницкомого дома-интерната для девушек, сообщает пресс-служба столичного главка.

В Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице Ялынковой после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевание коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения.

Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

На месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану заведения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.

Напомним, в Дарницком доме-интернате для девушек обнаружили очаг заболевания коронавирусом. Там подтвердили заболевание у 81 человека.

 
ForUm

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