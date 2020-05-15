В Дарницком доме-интернате для девушек обнаружили очаг заболевания коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинге, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В столице обнаружен новый очаг заболевания коронавирусом. В Дарницком доме-интернате для девушек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека. Там сначала обнаружили больную женщину-работницу. И после этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персонала заведения. В общем протестовали 182 человек», - сказал Кличко.

По результатам тестов, больных - 81 человек. В частности, 53 воспитанницы дома-интерната - в возрасте от 7 до 35 лет. А также инфицированы 28 человек из персонала интерната - 26 женщин и 2 мужчин.

В больницы столицы госпитализировали трех пациентов из числа персонала. Другая часть персонала - на самоизоляции дома, под контролем врачей. Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате.

«Как выяснили, вирус занесла одна женщина - младшая медсестра одной из групп интерната. Отмечу, что такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала их никто не посещает», - подчеркнул мэр Киева.

По его словам, сейчас Дарницкий дом-интернат для девушек полностью закрыт на карантин. Там осуществляют мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинское обследование. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция.

«Мы проверим и протестируем также воспитанников и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков. Два городских учреждения для пожилых людей. И 4 специализированных учреждения для женщин и мужчин. Я еще раз призываю всех быть осторожными и соблюдать правила. Потому что ситуация в интернате показывает, как один человек может инфицировать многих людей. Вирус не отступал. И ослабление ограничений не означает, что ситуация улучшилась. Риск в дальнейшем - большой. Поэтому не пренебрегайте своей безопасностью. Берегите себя и тех, кто рядом», - отметил Кличко.

Напомним, количество киевлян, у которых за прошедшие сутки, 14 мая, подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 56 человек.