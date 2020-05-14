Сегодня, 14 мая, Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения одному из фигурантов по делу завладение квартирами Нацгвардии бывшему народному депутату бывшему народному депутату Максиму Микитасю, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следственный судья отказал прокурору САП в применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 100 млн гривен, и применил другую - круглосуточный домашний арест.

Также на экс-депутата возложен ряд процессуальных обязанностей - прибывать к детективу, прокурору и в суд по каждому требованию; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми по делу; сдать паспорт для выезда за границу.

Кроме того, суд обязал бывшего нардепа носить электронное средство контроля.

Срок действия меры пресечения - 2 месяца.

В САП отметили, что внесенные в качестве залога 50 млн гривен будут возвращены залогодательнице.

Кроме того, прокурор САП не согласился с указанным решением суда и обжалует его в Апелляционной палате ВАКС.

Напомним, 2 октября 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили бывшего нардепа Максима Микитася о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн.

4 сентября Высший актикорупцийний суд избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Кроме того, суд постановил Микитасю сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину. Также в отношении экс-нардепа применен электронный браслет. За него внесли залог в размере 5,5 млн гривен.

22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила залог для Микитася с 5,5 до 80 миллионов гривен. За него внесли залог.

20 января Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины. В тот же день на него надели электронный браслет.

Суд взыскал в пользу государства залог Микитася на более чем 81 миллион гривен.