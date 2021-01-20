Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля без права внесения залога бывшему народному депутату и экс-руководителю компании «Укрбуд» Максиму Микитасю.

Соответствующее решение приняла в среду, 20 января, коллегия судей под председательством судьи Татьяны Росик, передает Укринформ.

«Коллегия судей постановила: оставить без изменений решение следственного судьи Шевченковского райсуда столицы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на срок до 27 февраля, а жалобу защитников оставить без удовлетворения», - объявила судья.

Решение является окончательным и не может быть обжаловано.

Напомним, поздно вечером 31 декабря Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Микитасю в виде ареста без права на залог. Его арестовали в зале суда.

Эта мера пресечения Микитасю была избрана по делу, возбужденному Нацполициею, в рамках которого ему инкриминировали заказ похищения юриста фирмы, предоставлявшей услуги «Укрбуду».

Сам Микитась считает это дело местью заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, в отношении которого он дал разоблачительные показания в НАБУ по делу о махинациях с жильем для Нацгвардии.

По сообщению Офиса президента, в настоящее время Татаров отстранен от исполнения служебных обязанностей.