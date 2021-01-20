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Суд отправил под ночной домашний арест бывшего мэра Славянска и действующего депутата местного горсовета от «Партии мира и развития» Нелю Штепу, обвиняемую в сепаратизме и пособничестве боевикам.

Как передает УНИАН, соответствующее решение принял судья Орджоникидзевского райсуда Харькова Елена Глибко.

Сегодня суд заслушал еще одного свидетеля - Елену Пивовар, которая рассказала об угрозах, которые, по её мнению, связаны с тем, что её муж является свидетелем по делу.

Сама Штепа заявила, что с угрозами не связана.

Она также просила суд не назначать ей круглосуточный домашний арест из-за того, что ей необходимо днем ходить на работу.

Судья Глибко ходатайство прокурора удовлетворил частично и применила к Штепе меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с запретом покидать место жительства с 22:00 до 5:00.

Мера пресечения действует до 19 марта.

Кроме того, сегодня суд завершил подготовительное заседание и назначил рассмотрение дела по существу в 10:30 28 января.

Напомним, слушание дела против Штепы началось в 2014 году. За эти годы дело несколько раз начинали слушать с самого начала несколько районных судов Харькова, пока в октябре 2019 года его начал рассматривать Орджоникидзевский райсуд.

20 января 2020 года экс-мер Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей и создание террористической группы или организации.

На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под давлением террористов, в плену ее били, а интервью для российских изданий предоставляла «под дулом автомата». Ей грозит пожизненное заключение.

 
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