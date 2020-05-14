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В Украине впервые от коронавируса выздоровели больше людей, чем заразились, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Так, за минувшие сутки выздоровели 427 человек, а заразились 422.

По состоянию на 9:00 14 мая в Украине зафиксировано 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели, за сутки зафиксировано 422 новых случая.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки, 13 мая, подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 52 человека, 2 умерли. 

Минздрав дает разрешение на возобновление работы метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев.

С 22 мая в рамках второго этапа смягчения карантина планируется разрешить работать дошкольным учебным заведениям, общественному транспорту, гостиницам, проводить спортивные соревнования и внешнее независимое оценивание. 

Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которые позволят возобновить работу непродовольственных рынков.

Советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Елена Зеркаль возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств Нафтогаза в спорах с ОАО «Газпром» и по делам против Российской Федерации. При этом в «Нафтогазе» объяснили увольнение исполнительного директора Юрия Витренко.

В Украине у ломбардов появится возможность осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов.

Во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое военнослужащих.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий обнародовал план поэтапного запуска общественного транспорта.

В Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В результате обстрела боевиков погиб 1 военный, еще 1 – ранен.

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает неперспективными уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко. 

Служба безопасности Украины подозревает руководство Одесской таможни Гостаможслужбы в организации масштабной коррупционной схемы при растаможке товаров.

Бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.

В марте в оккупированном Донецке был арестован Леонид Харченко - ключевой фигурант дела о крушении малайзийского «Боинга» МН17, сбитого в небе Донбасса в 2014 году.
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