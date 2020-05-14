Министр инфраструктуры Владислав Криклий обнародовал план поэтапного запуска общественного транспорта.

«Транспорт будет выходить из карантина поэтапно. До конца недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса», – написал он в Telegram.

Так, на первом этапе планируется запуск городского транспорта (кроме маршрутных такси) и пригородного (в пределах одного района), а также запуск внутренних авиаперелетов и частичный запуск работы железных дорог: курсирование до 50% электричек в часы пик, запуск 42 пар поездов дальнего сообщения категории «Интерсити» и «Ночной экспресс».

На втором этапе планируется разрешить межобластные и международные автоперевозки, запустить все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, и все пассажирские поезда, кроме сезонных.

На третьем этапе предлагается открыть международное авиа и железнодорожное сообщение и сезонные поезда.

Криклий отметил, что министерство работает с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определять страны, с которых начнется восстановление международного авиасообщения. При этом авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая сделан ряд послаблений.