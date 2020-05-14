также в разделеОбщество
В Украине впервые от COVID-19 выздоровели больше людей, чем заразились 27
Руководство Одесской таможни подозревают в организации коррупционной схемы 17
С 22 мая планируют открыть детсады, гостиницы и запустить общественный транспорт 27
Гладковскому сообщили об изменении подозрения 33
Криклий: Внутреннее и международное авиасообщение могут восстановить одновременно 19
ВОЗ предупреждает об опасности преждевременного выхода из карантина 45
В Украине запустят новый метод тестрования на COVID-19 48
На Черкасчине открыли музей погибшим на Майдане беркутовцам 96
Зеленский сменил глав СБУ в трех областях и Киеве 47
Ляшко: Метро в Киеве, Харькове и Днипре могут открыть не одновременно 25
СНБО: В Украине существует угроза дефицита воды 80
13 мая. Картина дня 19
Хакеры атаковали сайт Офиса президента 22
Одного из руководителей Одесской таможни задержали на взятке 55
Рада рекомендовала продлить запрет соцсетей РФ 29
Синоптик: С температурой воздуха – сплошной гопак 44
Все пожары в Чернобыльской зоне потушили 11
Рада не разрешила Нацгвардии проводить личный досмотр и составлять админпротоколы 58

Министр инфраструктуры Владислав Криклий обнародовал план поэтапного запуска общественного транспорта.

«Транспорт будет выходить из карантина поэтапно. До конца недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса», – написал он в Telegram.

Так, на первом этапе планируется запуск городского транспорта (кроме маршрутных такси) и пригородного (в пределах одного района), а также запуск внутренних авиаперелетов и частичный запуск работы железных дорог: курсирование до 50% электричек в часы пик, запуск 42 пар поездов дальнего сообщения категории «Интерсити» и «Ночной экспресс».

На втором этапе планируется разрешить межобластные и международные автоперевозки, запустить все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, и все пассажирские поезда, кроме сезонных.

На третьем этапе предлагается открыть международное авиа и железнодорожное сообщение и сезонные поезда.

Криклий отметил, что министерство работает с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определять страны, с которых начнется восстановление международного авиасообщения. При этом авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая сделан ряд послаблений.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги