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Служба безопасности Украины подозревает руководство Одесской таможни Гостаможслужбы в организации масштабной коррупционной схемы при растаможке товаров, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в сделке были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов «Одесса» и «Черноморск».

Первый из них требовал 100 долларов США с каждого контейнера за доставку грузов на внутреннюю таможню без дополнительных мер контроля. В случае согласия компания-импортер вносилась в список и в дальнейшем ее контейнеры за обусловленную плату беспрепятственно проходили таможенный контроль.

В дальнейшем уже чиновник посту «Черноморск» создавал коммерсантам искусственные препятствия при растаможивании товаров через затягивание их оформления. Для разблокирования процесса начальник отдела предлагал импортерам помощь в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту «услугу» он требовал 50-60% разницы между реальной ценой и противоправно отраженной в таможенных документах. По информации спецслужбы стоимость «платежа» составляла от 200 до 4000 долларов, часть денег передавалась непосредственно руководству Одесской таможни.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение участниками схемы 800 американских долларов. Правоохранители задержали начальника отдела таможенного поста «Черноморск», согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины, после получения очередной части неправомерной выгоды в размере 1,3 тысячи долларов США.

Сейчас продолжаются следственные действия по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения. Также проверяется причастность к сделке других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 13 мая следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований задержали и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни Гостаможслужбы при получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
ForUm

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