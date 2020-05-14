В Украине у ломбардов появится возможность осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов. Об этом говорится в Белой книге «Будущее регулирования деятельности ломбардов», которую обнародовал Национальный банк Украины.

«Это пятый из шести запланированных секторальных документов, в которых Национальный банк как будущий регулятор рынков небанковских финансовых услуг описывает текущее состояние рынков, их проблемы и планируемые изменения в регулировании. Одной из ключевых целей нового регулирования рынка ломбардов, изложенного в Белой книге, станет защита прав лиц, пользующихся услугами ломбардов, а также расширение возможностей для ломбардов», – говорится в сообщении.

Во-первых, Национальный банк рассматривает возможность ограничения на уровне закона ответственности клиентов по кредитным договорам с ломбардами в пределах стоимости заложенного имущества. Это означает, что в случае несостоятельности заемщика погасить долг с учетом процентов за пользование займом его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога, и никаких дополнительных требований к заемщику у ломбарда быть не может.

Во-вторых, НБУ стремится повысить уровень информирования клиентов об условиях ломбардного кредитования. Так, рассматривается возможность ввести обязательное предоставление клиенту ломбардного билета или установить дополнительные требования к договору с заемщиком, где условия будут изложены в сжатой и доступной для прочтения форме.

В-третьих, у ломбардов появится возможность осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов. Кроме того, ломбарды имеют право предоставлять другие сопроводительные услуги или осуществлять иную хозяйственную деятельность, которая необходима им для предоставления финансовых услуг. При этом, останется требование по кредитованию только под залог имущества.

И наконец, планируется упростить требования к ломбардам относительно помещения и места оказания услуг, безопасности, отчетности и учета документов. Поскольку ломбарды не привлекают средства населения, основным видом надзора станет надзор за рыночным поведением, а преобладающей формой - безвыездный надзор.

Ломбарды будут обязаны поддерживать капитал на уровне 500 тыс. грн, а при наличии обособленных подразделений - не менее 1 млн грн. Также планируется установить повышенные или дополнительные требования для ломбардов, которые будут оказывать другие финансовые услуги, кроме кредитования на уровне не менее 5 млн грн.

В то же время, для создания благоприятных условий для развития рынка Национальный банк планирует четко урегулировать и расширить источники финансирования ломбардов, дополнительно позволив привлекать средства у аффилированных лиц и средства на условиях субординированного долга, в том числе от юридических и физических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.