также в разделеОбщество
В Украине впервые от COVID-19 выздоровели больше людей, чем заразились 27
Мининфраструктуры представило план возобновления работы транспорта 21
Руководство Одесской таможни подозревают в организации коррупционной схемы 17
С 22 мая планируют открыть детсады, гостиницы и запустить общественный транспорт 27
Гладковскому сообщили об изменении подозрения 33
Криклий: Внутреннее и международное авиасообщение могут восстановить одновременно 19
ВОЗ предупреждает об опасности преждевременного выхода из карантина 45
В Украине запустят новый метод тестрования на COVID-19 48
На Черкасчине открыли музей погибшим на Майдане беркутовцам 96
Зеленский сменил глав СБУ в трех областях и Киеве 47
Ляшко: Метро в Киеве, Харькове и Днипре могут открыть не одновременно 25
13 мая. Картина дня 19
Хакеры атаковали сайт Офиса президента 22
Одного из руководителей Одесской таможни задержали на взятке 55
Рада рекомендовала продлить запрет соцсетей РФ 29
Синоптик: С температурой воздуха – сплошной гопак 44
Все пожары в Чернобыльской зоне потушили 11
Рада не разрешила Нацгвардии проводить личный досмотр и составлять админпротоколы 58

В Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой в населенных пунктах, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, оптимизация использования имеющихся водных ресурсов всеми субъектами хозяйствования и обеспечения населения качественной питьевой водой является вопросом безопасности государства в условиях изменения климата, важность которого постоянно подчеркивает Президент украины Владимир Зеленский.

Представители министерств и ведомств, научных учреждений, специалисты Аппарата СНБО Украины рассмотрели вопрос о состоянии поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами в течение текущего года.

Согласно информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку.

В этом контексте секретарь СНБО Украины отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Среди прочего Данилов обратил внимание на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Во время заседания также говорилось о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Также было инициирован и обсужден вопрос о необходимости разработки водной стратегии Украины.

По итогам совещания принято протокольное решение с рекомендациями правительству Украины по обеспечению водной безопасности государства в 2020 году.

Напомним, ввиду угрозы гидрологической засухи, Госводагентство было вынуждено применить статью 45 Водного кодекса Украины относительно приоритетности использования воды для питьевых и бытовых нужд населения в период маловодья и установления режимов работы водохранилищ с учетом ограничений объемов воды, пропускаемых через турбины Кременчугской ГЭС. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
80
Теги