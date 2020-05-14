В Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой в населенных пунктах, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, оптимизация использования имеющихся водных ресурсов всеми субъектами хозяйствования и обеспечения населения качественной питьевой водой является вопросом безопасности государства в условиях изменения климата, важность которого постоянно подчеркивает Президент украины Владимир Зеленский.

Представители министерств и ведомств, научных учреждений, специалисты Аппарата СНБО Украины рассмотрели вопрос о состоянии поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами в течение текущего года.

Согласно информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку.

В этом контексте секретарь СНБО Украины отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Среди прочего Данилов обратил внимание на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Во время заседания также говорилось о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Также было инициирован и обсужден вопрос о необходимости разработки водной стратегии Украины.

По итогам совещания принято протокольное решение с рекомендациями правительству Украины по обеспечению водной безопасности государства в 2020 году.

Напомним, ввиду угрозы гидрологической засухи, Госводагентство было вынуждено применить статью 45 Водного кодекса Украины относительно приоритетности использования воды для питьевых и бытовых нужд населения в период маловодья и установления режимов работы водохранилищ с учетом ограничений объемов воды, пропускаемых через турбины Кременчугской ГЭС.