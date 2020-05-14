В марте в оккупированном Донецке был арестован Леонид Харченко - ключевой фигурант дела о крушении малайзийского «Боинга» МН17, сбитого в небе Донбасса в 2014 году, сообщает Русская служба Би-би-си.

Он - один из четырех обвиняемых по делу, которое сейчас рассматривает суд в Нидерландах.

В 2014 году Харченко носил позывной «Крот» и был командиром одного из разведподразделений «ГРУ ДНР». В Нидерландах Харченко предъявили официальные обвинения в причастности к крушению «Боинга».

А 11 марта Харченко был задержан возле своего дома в Донецке представителями «ДНР» и он был арестован по другому уголовному делу. Эту информацию Русской службе Би-би-си подтвердил источник, имевший отношение к военному командованию «ДНР» в 2014-2015 годах, и сослуживец Харченко, до сих пор проживающий в Донецке.

8 мая арест бывшего военного разведчика «ДНР» был продлен еще на два месяца. Сейчас, по словам собеседников Би-би-си, он содержится в СИЗО «минюста ДНР», которое находится в Донецке на улице Кобозева, 4.

Сослуживцы Харченко, согласившиеся поговорить с Би-би-си, считают, что бывшего разведчика хотят изолировать. «Обвинения смешные - якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия, - рассказал собеседник, знакомый с делом арестованного Харченко. - По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему в 2019 году выдали в «министерстве госбезопасности» для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17».

Все это было сделано, чтобы изолировать Харченко, считает собеседник Би-би-си.

Сослуживец Харченко, согласившийся поговорить с Би-би-си, считает, что бывшего разведчика боевиков взяли под стражу, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины.

«Харченко до последнего жил спокойно в Донецке и не подозревал, что с ним может такое случиться, - сказал бывший сослуживец Харченко. - Возможно, его таким жестоким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека».

Власти Украины объявили Харченко в розыск в июле 2015 года. Ему заочно предъявили обвинение в создании террористической группы, в 2019 году против Харченко возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к крушению «Боинга» МН17.

Напомним, Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

9 марта Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела по сбиванию самолета Boeing 777 рейса МН17.