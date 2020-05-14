Советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Елена Зеркаль возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств Нафтогаза в спорах с ОАО «Газпром» и по делам против Российской Федерации.

Соответствующий функционал Зеркаль получила в связи с трансформацией организационной структуры группы Нафтогаз, сообщает пресс-служба компании.

«Направление, за которое я отвечаю в Нафтогазе, крайне важно и для компании, и для Украины, поскольку речь идет о долгосрочных целях интеграции нашего государства в мировой рынок для лучших бизнес-условий и для защиты энергетической безопасности. Поэтому работа над начатыми процессами и арбитражами не только не остановится, но и усилится», - заверила Зеркаль.

Елена Зеркаль – Чрезвычайный и Полномочный Посол, имеет 25-летний опыт работы юристом в государственном и частном секторах.

В 2014-2019 годах в должности заместителя министра иностранных дел Украины Зеркаль занималась вопросами европейской интеграции, в частности, либерализацией визового режима с ЕС, а также представляла Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России (о финансировании терроризма и расовой дискриминации, нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву и нарушения иммунитета военных кораблей и членов экипажа).

В течение двух лет она была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года, а также принимала активное участие в трехсторонних переговорах Украина-ЕС-Россия по заключению «зимних пакетов» в 2014-2015 и 2015-2016 годах.

В должности заместителя Министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль также была вовлечена в противодействии строительству газопровода «Северный поток-2».

Напомним, директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил о сокращении своей должности 13 мая. Он утверждает, что его уволят через два месяца по причине борьбы с «Газпромом», а также раскритиковал в этом контексте председателя правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева.