также в разделеОбщество
14 мая. Картина дня 18
Экс-нардепу, взявшему почти миллион компенсации за жилье, объявили подозрение 20
Священник УПЦ МП умер от коронавируса, заразив жену и детей 15
Стерненко заявил о вызове на допрос в СБУ 17
На Ривненщине священник заплатит 17 тысяч за богослужение на кладбище 11
Назван самый опасный симптом коронавируса 43
Суд вынес приговоры командиру отделения и пулеметчику «ЛНР» 14
Бани, базы отдыха, склады: Укрпочта начала продажи непрофильных активов 25
Опендатабот отрицает обвинения полиции в «сливе» данных 21
ВОЗ: Коронавирус может навсегда остаться среди людей 17
На Разумкова и Гетманцева подали в суд из-за «антиколомойского» закона 24
В Минздраве пояснили, как распределяют доплаты медикам 17
Названо имя 24-летнего военного, убитого снайпером на Донбассе 33
СМИ: В Донецке арестовали обвиняемого по делу MH17 67
Кабмин уволил главу Госрезерва 38
Полиция не обнаружила фактов кибератак на «Дию» 15
Рябошапка заявил, что Венедиктова способствовала его увольнению 13
Суд отправил Микитася под домашний арест 16

Советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Елена Зеркаль возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств Нафтогаза в спорах с ОАО «Газпром» и по делам против Российской Федерации.

Соответствующий функционал Зеркаль получила в связи с трансформацией организационной структуры группы Нафтогаз, сообщает пресс-служба компании.

«Направление, за которое я отвечаю в Нафтогазе, крайне важно и для компании, и для Украины, поскольку речь идет о долгосрочных целях интеграции нашего государства в мировой рынок для лучших бизнес-условий и для защиты энергетической безопасности. Поэтому работа над начатыми процессами и арбитражами не только не остановится, но и усилится», - заверила Зеркаль.

Елена Зеркаль – Чрезвычайный и Полномочный Посол, имеет 25-летний опыт работы юристом в государственном и частном секторах.

В 2014-2019 годах в должности заместителя министра иностранных дел Украины Зеркаль занималась вопросами европейской интеграции, в частности, либерализацией визового режима с ЕС, а также представляла Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России (о финансировании терроризма и расовой дискриминации, нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву и нарушения иммунитета военных кораблей и членов экипажа).

В течение двух лет она была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года, а также принимала активное участие в трехсторонних переговорах Украина-ЕС-Россия по заключению «зимних пакетов» в 2014-2015 и 2015-2016 годах.

В должности заместителя Министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль также была вовлечена в противодействии строительству газопровода «Северный поток-2».

Напомним, директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил о сокращении своей должности 13 мая. Он утверждает, что его уволят через два месяца по причине борьбы с «Газпромом», а также  раскритиковал в этом контексте председателя правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги