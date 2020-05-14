Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которые позволят возобновить работу непродовольственных рынков.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг, 14 мая, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, из-за работы непродовольственных рынков.
Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.
Решение вступит в силу после опубликования.
Как сообщал ForUm, в конце апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина, утвердив перечень обязательных требований, которые должны выполняться при их работе.
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