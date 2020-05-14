Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство дает разрешение на возобновление работы метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев.

Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга, сообщает пресс-служб Минздрава в Facebook.

«В ответ на обращение мэра Киева Виталия Кличко к Кабмину с просьбой возобновить с 25 мая работу метрополитена Минздрав дает разрешение - если все эпидемиологические показатели позволяют это сделать и будут соблюдены все критерии этого этапа смягчения», - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству возобновить с 25 мая работу столичного метрополитена в обычном режиме.