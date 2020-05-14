Сегодня, 14 мая, бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 364 и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, которая прямо или косвенно принадлежит ему и его близким лицам, а именно - ОАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

Следствие считает, что экс-первый заместитель секретаря СНБО предотвратил исключение из государственного оборонного заказа и обеспечил дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящий в состав ОАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». В результате таких действий Министерство обороны Украины безосновательно перечислило в пользу ГП «АСЗ №2» ПАО «АК« Богдан Моторс» бюджетные средства в сумме 17,44 млн грн (с НДС), что повлекло потерю активов (государственного бюджета) на указанную сумму.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было достоверно известно. Речь идет о доходах в размере 54 тыс. долл. США (за 2016), 63 тыс. долл. США (за 2017) и 47,5 тыс. долл. США (за 2018).

Напомним, 25 февраля 2019 журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В Укроборонпроме назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

4 марта 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко уволил Гладковского.

30 апреля 2020 года детективы Национального антикоррупциооного бюро сообщили бывшим замминистра обороны Игорю Павловскому и директору департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившем 17,44 млн грн убытков. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины

Следствием установлено, что экс-заместитель министра обороны и директор этого департамента в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом.