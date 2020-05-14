В Украине впервые от коронавируса выздоровели больше людей, чем заразились. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает РБК-Украина.

Как он заявил, за минувшие сутки выздоровели 427 человек, а заразились 422.

«Сегодня у нас рекордное количество выздоровевших - 427. Впервые за весь ход коронавируса в Украине количество лиц, которое выздоровело превысило количество лиц, которое заболело», - заявил Степанов.

Напомним, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине зафиксировано 16847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели, за сутки зафиксировано 422 новых случая.