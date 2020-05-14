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Целью трансформации группы «Нафтогаз» является устранение дублирования функций и упрощение взаимодействия подразделений, пояснили в компании на запрос DW об увольнении исполнительного директора Юрия Витренко.

В рамках трансформации группа «Нафтогаз» оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями». Так ответили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины» на запрос DW о сокращении должности и увольнении через два месяца исполнительного директора компании Юрия Витренко.

Как пояснили в «Нафтогазе», трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы. «В частности, уже реструктурирован ряд функций дивизиона «Интегрированный газ», долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и др. Аналогично будет реструктурирован функционал исполнительного директора группы  «Нафтогаз», - указано в ответе на запрос.

В компании напомнили о назначении исполнительного директора по трансформации Отто А. Ватерландера, который теперь отвечает за операционные и трансформационные процессы, в частности, за внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления, реализации кросс-функциональных процессов и разработки баз данных процессов. Информация о назначении Ватерландера обнародована на сайте «Нафтогаза» 8 мая.

Напомним, директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил о сокращении своей должности 13 мая. Он утверждает, что его уволят через два месяца по причине борьбы с «Газпромом», а также  раскритиковал в этом контексте председателя правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева.
ForUm

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