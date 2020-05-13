Народный депутат от «Слуги народа», ресторатор Николай Тищенко опроверг свои же слова о формате работы ресторана «Велюр». Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

«У меня нет в «Велюре» штаба. «Велюр» – это ресторан, который работал на вынос с первого дня этой проблемы, которая пришла в нашу страну. Это искусственно созданный скандал», - заявил Тищенко.

Нардеп утверждает, что разговоры о штабе начались из-за публикаций его слов, «вырванных из контекста».

Тищенко уверен, что в течение недели в скандальном сюжете снимали одних и тех же людей, которые приходили в «Велюр» «на рабочие встречи».

«Я, если вы помните, возглавляю предвыборный штаб города Киева «Зе!Команды». То есть фактически я являюсь представителем президента в городе Киеве и осуществляю контроль за распоряжениями указов президента», - заявил он.

Тищенко убежден, что должен проконтролировать «все, что президент говорит с экранов».

«Я должен проконтролировать – как местная власть выполняет указы президента. Все. Четко и понятно», - утверждает нардеп.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Владимир Зеленский имел «жесткий» разговор с нардепом властной фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко, чей ресторан поймали журналисты на нарушении карантинных ограничений. Нардеп опроверг такой разговор.

СМИ сообщили, что в ресторан «Велюр» народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко приходят VIP-гости, несмотря на то, что такие заведения должны быть закрыты из-за карантина.

Сам Тищенко опровергает работу своего заведения. Но добавляет: туда действительно приходят люди, так как «Велюр» действует как своеобразный штаб. Там Тищенко проводит одиночные личные встречи.

4 мая министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ресторан закрыли.