Президент Владимир Зеленский имел жесткий разговор с народным депутатом от фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко после публикации журналистского расследования о работе связанного с ним ресторана «Велюр».

Об этом рассказал заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщает Укринформ.

«У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом (Тищенко – ред.). Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет примером для других народных депутатов, что если ты народный депутат, то не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то. Нельзя всем ресторанам работать, это означает, что и ресторанам, которые были связаны с одним из народных депутатов, тоже нельзя работать», - отметил он.

По его словам, результатом этого разговора стало то, что ресторан не работает.

«Как вы видите, ресторан не работает, я не знаю, работал ли он все это время или один день, или два и т.д., но он не работает. Жесткий разговор вылился в то, что, я надеюсь, для всей фракции и для других фракций это будет примером, что не надо так делать больше. Это была большая ошибка со стороны народного депутата», - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Ранее СМИ сообщили, что в ресторан «Велюр» народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко приходят VIP-гости, несмотря на то, что такие заведения должны быть закрыты из-за карантина.

Сам Тищенко опровергает работу своего заведения. Но добавляет: туда действительно приходят люди, так как «Велюр» действует как своеобразный штаб. Там Тищенко проводит одиночные личные встречи.

4 мая министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ресторан закрыли.