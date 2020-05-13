Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко утверждает, что не имел жесткого разговора» с президентом Владимиром Зеленским после скандала с его рестораном «Велюр».

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

На вопрос, действительно ли Зеленский говорил с ним об опубликованной журналистами информации о работе ресторана в карантин, Тищенко сказал: «С президентом? Про «Велюр»? Вы шутите сейчас?».

По его словам, он имеет исключительно деловую коммуникацию с Зеленским.

«У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем... В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученным фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева. То есть вот так», – сказал Тищенко.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Владимир Зеленский имел «жесткий» разговор с нардепом властной фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко, чей ресторан поймали журналисты на нарушении карантинных ограничений.

СМИ сообщили, что в ресторан «Велюр» народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко приходят VIP-гости, несмотря на то, что такие заведения должны быть закрыты из-за карантина.

Сам Тищенко опровергает работу своего заведения. Но добавляет: туда действительно приходят люди, так как «Велюр» действует как своеобразный штаб. Там Тищенко проводит одиночные личные встречи.

4 мая министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ресторан закрыли.