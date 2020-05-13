Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Сергея Верланова к Кабинету Министров Украины и Государственной налоговой службе с требование признать противоправным и отменить распоряжение правительства о его увольнении, сообщает пресс-служба ОАСК.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 19 июня 2020 года.

Среди требований указанного иска - признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля 2020 №452-р, которым был уволен Верланов от должности председателя Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности. По мнению истца, оспариваемое распоряжение об увольнении является незаконным и нарушающим его трудовые права и законные интересы.

Напомним, 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

26 апреля был объявлен конкурс на нового главу Государственной налоговой службы.

Позже стало известно, что Кабмин разрешил назначить председателя и заместителя председателя Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выбрали по результатам собеседования.

29 апреля Кабинет Министров назначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы.

Верланов обжаловал свое увольнение в ОАСК.