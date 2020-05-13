В апреле 2020 года в Украине потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,1% (с 2,3% в марте), сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, в месячном измерении цены выросли на 0,8%.

«Потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. Впрочем, она была меньше по сравнению с траекторией прогноза, опубликованного в инфляционный отчет за апрель 2020 года. Рост цен сдерживали несколько факторов. По-прежнему одним из основных факторов было удешевление энергоносителей - как нефти, так и газа. Инфляцию тормозило снижение спроса на отдельные товары и услуги, а также значительное предложение овощей. Кроме того, оказывать отдельные услуги было запрещено во время карантина, а поэтому цены на них были недоступны для наблюдения, поэтому остались на уровне предыдущего месяца», – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что эти факторы перевесили влияние на цены со стороны мартовского ослабления гривни и сохранение в первой половине апреля ажиотажного спроса на отдельные товары, обусловленное распространением пандемии коронавируса и карантинными ограничениями.

Базовая инфляция осталась на уровне предыдущего месяца - 3,1% г/г.

Напомним, правительство повысило прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%, а не до 8,7%.

По прогнозу НБУ, инфляция в Украине умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 года составит 6%.