также в разделеЭкономика
Шмыгаль надеется на $10 миллиардов от международных партнеров 13
В НБУ не исключают дальнейшего снижения учетной ставки 13
Витренко заявил, что его увольняют из Нафтогаза 61
ВР продлила действие налоговых льгот на период карантина 26
Шмыгаль пообещал не поднимать цены на электроэнергию в этому году 19
Буславец: Майнинг криптовалют на АЭС – это мировой тренд 42
За пособием по частичной безработице обратились 7 тысяч работодателей 18
Bihus.Info: Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды 44
Минфин изучает возможность налоговых каникул для бизнеса 15
Энергоблок Ривненской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв 22
Медведчук требует от Кабмина отчитаться о проверках американских биолабораторий в Украине 57
Украина уже закачала в ПХГ 17 миллиардов кубов газа 19
Шмыгаль: Дефолт Украине больше не грозит 108
Нефть дорожает на фоне обещания Саудовской Аравии сократить добычу 39
Украинские АЭС сократили выработку энергии до исторического минимума 120
Польский работодатель: Поляки не заменят украинских заробитчан 1002
Три авиакомпании могут запустить самолеты из Украины 166
Президент назвал условия для отправки заробитчан за границу 200

В апреле 2020 года в Украине потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,1% (с 2,3% в марте), сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, в месячном измерении цены выросли на 0,8%.

«Потребительская инфляция ожидаемо оставалась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. Впрочем, она была меньше по сравнению с траекторией прогноза, опубликованного в инфляционный отчет за апрель 2020 года. Рост цен сдерживали несколько факторов. По-прежнему одним из основных факторов было удешевление энергоносителей - как нефти, так и газа. Инфляцию тормозило снижение спроса на отдельные товары и услуги, а также значительное предложение овощей. Кроме того, оказывать отдельные услуги было запрещено во время карантина, а поэтому цены на них были недоступны для наблюдения, поэтому остались на уровне предыдущего месяца», – говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что эти факторы перевесили влияние на цены со стороны мартовского ослабления гривни и сохранение в первой половине апреля ажиотажного спроса на отдельные товары, обусловленное распространением пандемии коронавируса и карантинными ограничениями.

Базовая инфляция осталась на уровне предыдущего месяца - 3,1% г/г.

Напомним, правительство повысило прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%, а не до 8,7%.

По прогнозу НБУ, инфляция в Украине умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 года составит 6%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги