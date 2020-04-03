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Правительство повысило прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%, а не до 8,7%, как ранее заявляла пресс-служба Кабмина.

Об этом говорится в постановлении №253, опубликованном на правительственном портале.

Так, согласно обновленному макропрогнозу, Кабмин ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%, среднемесячная заработная плата работников (брутто) – 10,7 тыс. грн, а номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.

30 марта Кабмин обновил макроэкономический прогноз, ухудшив прогноз инфляции с 5,5% до 8,7%, среднегодового курса гривны – с 27 гривен за доллар до 29,5 гривни за доллар и прогноз ВВП по росту на 3, 7% до падения на 3,9%.

Премььр-министр Денис Шмыгаль заявил, что ВВП упадет на 4,8%.

 
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