Від покупки продуктів до опалення будинків - вартість життя у світі різко зросла. А рівень глобальної інфляції - найвищий з 2008 року.

Ось кілька причин, чому це відбувається.

1. Зростання цін на електроенергію і бензин

На початку пандемії ціни на нафту впали, але відтоді попит на неї різко виріс і сягнув семирічного максимуму.

Сьогодні середня вартість одного галону бензину в США становить 3,31 долара, тоді як рік тому це було 2,39 долара за галон.

Схожа ситуація склалася у Великій Британії і ЄС.

Ціна на газ також підскочила, і люди у всьому світі змушені платити величезні рахунки за опалення.

Причиною такого стрімкого зростання став попит на газ з боку Азії, а також тогорічна холодна зима у Європі, що виснажила запаси газу.

2. Дефіцит товарів

Під час пандемії виросли ціни на товари повсякденного вжитку.

Карантин змусив людей витрачати гроші на товари для дому й облаштування житла, адже ресторани й подорожі стали тимчасово недоступні.

Пожвавлення економіки в Центральній Азії у 2021 році призвело до дефіциту пластику, бетону й сталі, що своєю чергою знову ж таки спровокувало зростання цін.

Деревина у Великій Британії 2021 року коштувала на 80% більше, ніж зазвичай, і більш ніж удвічі перевищила звичайну ціну в США.

Великі американські ритейлери Nike і Costco підняли ціни на свої товари через вищі витрати на ланцюжки поставок.

Також вимушено простоюють виробничі потужності. Переважно через дефіцит мікрочипів - важливих електронних компонентів для автомобілів, комп'ютерів та інших товарів для дому.

3. Транспортні витрати

Глобальні судноплавні компанії, що перевозять товари по всьому світу, перевантажені через величезний попит на їхні послуги на тлі економічного пожвавлення після пандемії.

Тому ритейлерам доводиться платити більше, щоб їхні магазини вчасно отримували товари. І це відчули на своєму гаманці споживачі.

Відправка одного контейнера з Азії в Європу наразі коштує 17 тисяч доларів. Це у 10 разів більше, ніж роком раніше.

Ситуацію погіршує підвищення тарифів на авіаперевезення та нестача водіїв вантажівок у Європі.

У грудні 2021 в США затори в ланцюжках поставок почали зменшуватись. Але Омікрон і можливі майбутні штами Covid можуть знову погіршити ситуацію.

4. Підвищення заробітної плати

Під час пандемії багато людей звільнилися або змінили роботу.

За даними Міністерства праці США, у квітні звільнилися понад чотири мільйони американців - це найбільший показник за всю історію спостережень.

В результаті компанії зіткнулися з проблемою пошуку персоналу на посади водіїв, працівників кухні та офіціантів у ресторанах.

Опитування 50 великих роздрібних американських компаній показало, що 94% з них не можуть закрити вакансії.

Тому доводиться підвищувати заробітну плату або пропонувати бонуси, щоб залучати й утримувати персонал. Приміром, McDonald's і Amazon пропонують від 200 до 1000 доларів бонусів.

Ці додаткові витрати роботодавців знову перекладають на споживачів.

Приміром, глобальний бренд одягу Next заявив, що підвищує ціни на свої товари у 2022 році частково через збільшення витрат на заробітну плату працівників.

5. Вплив клімату

Однією з причин інфляції стали екстремальні погодні умови.

Світові запаси нафти постраждали від ураганів Іда і Ніколас, які пройшли через Мексиканську затоку й пошкодили нафтову інфраструктуру США.

Минулого року через сильний зимовий шторм не працювали великі заводи в Техасі, що призвело до збільшення дефіциту мікрочипів.

Крім того, через сильну посуху в Бразилії подорожчала кава.

6. Торговельні бар'єри

Зростанню цін сприяє збільшення вартості імпортної продукції. За оцінками, нові правила торгівлі після брекзиту скоротили імпорт з ЄС до Британії у першій половині 2021 року приблизно на чверть.

А китайський телекомунікаційний гігант Huawei заявив минулого року, що санкції, накладені на них США у 2019 році, позначились на американських постачальниках та клієнтах у всьому світі.

7. Без "пандемічної" підтримки

Світові уряди поступово скорочують фінансову підтримку бізнесу на період коронавірусу.

Під час пандемії збільшилися державні витрати й позики. Це призвело до підвищення податків і зниження вартості життя, тоді як заробітна плата більшості людей залишилася незмінною.

Багато країн з розвиненою економікою розробили політику, спрямовану на захист працівників з найнижчою зарплатнею.

Однак деякі економісти припускають, що ця політика лише підвищить інфляцію, оскільки засоби підтримки закінчуються.