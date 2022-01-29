Нацбанк України, який прогнозує зростання тарифів на послуги ЖКГ до ринкових протягом кількох років, зробив прогноз й щодо цін на продукти. Як пише Главком, про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Так, в Інфляційному прогнозі за січень 2022 року зазначається, що висока продовольча інфляція зберігатиметься. Насамперед, для продукції, яка потребує великих енерговитрат: соняшникова олія, цукор, хліб, тепличні овочі.

У документі наголошується, що зростання цін дозволить уповільнити корекція вартості енергоресурсів, а також хороші врожаї минулого року.

«Додатково впливатимуть заспокоєння світового інфляційного сплеску та вичерпання наслідків пандемії, що, зокрема, позначиться на більш істотній корекції цін на сировину, продовольство та логістику. Враховуючи потужність проінфляційних факторів та потребу подальшої підтримки постпандемічного відновлення економіки, повернення інфляції до цільового діапазону 5%±1 ст. п. за дотримання закладених у базовий сценарій монетарних умов очікується у середині 2023 року», – йдеться у звіті.

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