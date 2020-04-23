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Инфляция в Украине умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 года составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Меры фискальной и монетарной политик, направленные на поддержание бизнеса и населения, частично компенсируют падение потребительского спроса. Однако потребительский спрос будет оставаться подавленным еще достаточно длительное время после завершения действия карантина, и это помешает росту инфляции более целевой уровень в текущем году», – говорится в сообщении.

По даны регулятора, инфляцию также будет сдерживать снижение мировых цен на энергоносители, которое и дальше будет сказываться на стоимости топлива на внутреннем рынке. «В то же время ускорение инфляции с текущих показателей произойдет прежде всего вследствие переноса на цены недавнего обесценивания гривни. В первом квартале 2021 инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона из-за эффекта низкой базы сравнения, но в дальнейшем замедлится до уровня среднесрочной цели в 5%, где и будет оставаться в дальнейшем. Удерживать ее на таком уровне поможет как взвешенная монетарная политика Национального банка, так и сдержанная фискальная политика после завершения пандемии и восстановления экономической активности», – сказано в сообщении.

Напомним, правительство повысило прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%, а не до 8,7%
ForUm

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