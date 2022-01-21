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Падение курса гривни обусловлено преимущественно психологическим фактором – страхом вторжения России в Украину. Но даже если этой угрозы удастся избежать, украинцам придется еще долго жить с высокими ценами и тарифами, отмечают в Нацбанке.

«Нагнетание информационного фона вокруг потенциальной военной агрессии сказывается на падении стоимости украинских активов, – говорит глава НБУ Кирилл Шевченко. – Геополитическое напряжение может крайне негативно повлиять на ожидания населения, бизнеса и инвесторов, препятствовать инвестициям в экономику усложнять привлечение внешнего финансирования».

Базовый сценарий прогноза НБУ предусматривает снижение влияния пандемии на украинскую экономику. Однако появление новых вариантов коронавируса на фоне все еще недостаточного уровня вакцинации создает риск дополнительных экономических потерь в 2022 году. Новые вспышки пандемии вряд ли сильно ударят по потребительскому спросу, зато будут удручать деловую активность. Это может привести к усилению инфляционного давления. Есть и другие риски проинфляционного характера:

  • значительное ухудшение условий торговли или резкое сокращение урожая после прошлогодних рекордов;
  • оживление трудовой миграции на фоне постепенного угасания пандемии, усиление диспропорций на внутреннем рынке труда и рост расходов бизнеса на оплату труда;
  • необходимость приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на экономически обоснованные уровни.

Чтобы сдержать инфляцию НБУ решил еще больше повысить учетную ставку. Там не скрывают, что готовы и дальше  ее повышать.

Это значит, что стоимость денег для экономики кредитные ставки тоже возрастут.

Все это вместе еще больше притормозит экономическое развитие.

НБУ уже ухудшил свой предварительный прогноз для роста ВВП, снизив его с 3,8% до 3,4%. А прогноз самой инфляции на 2022 год повысил с 5% до 7,7%.

 
ForUm

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