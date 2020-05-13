Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу так называемое «газовое дело» по обвинению народного депутата Украины VII созыва Александра Онищенко и его финансового директора, сообщает пресс-служба Специализированный антикоррупционной прокуратуры.

Также коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство стороны защиты о закрытии уголовного производства в части совершения уголовных преступлений, предусмотренных ст. 205 УК (фиктивное предпринимательство) в связи с декриминализацией.

Сейчас народному депутату инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 УК Украины. Финансовому директору - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Дата заседания - 10:00 13 мая 2020.

Как сообщал ForUm, Антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-нардепа Александра Онищенко в специальном судебном разбирательстве.

В ноябре 2019 года Онищенко задержали возле города Ольденбург, в федеральной земле Нижняя Саксония.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

В июле 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование в отношении Онищенко.

В феврале 2019 года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт по так называемому «газовому делу» в отношении Онищенко и его финансового директора.

30 января Высший антикоррупционный суд направил запрос об оказании международной правовой помощи в ФРГ, а именно о вручении повестки о вызове Онищенко на судебное заседание.

Онищенко запросил в ФРГ политическое убежище.