Накануне ослабление карантина в Украине главный санитарный врач Виктор Ляшко обнародовал рекомендации, как в новых условиях должны работать салоны красоты и рестораны.

Так, в салонах красоты больше не будет журналов, в ресторанах – бумажных меню. За столиками только по двое. А в парикмахерских должны будут дезинфицировать все поверхности, к которым прикасался клиент, пишет ВВС Украина.

Ежедневно перед началом смены всем работникам должны мерить температуру. Если у кого-то она выше 37,2 градуса или есть признаки респираторных заболеваний – отправляют домой.

Работать кафе и рестораны будут исключительно на вынос или на открытых площадках, террасах под открытым небом. При этом между соседними столиками должно быть расстояние не менее 1,5 метра. За одним столом могут сидеть не более двух человека (без учета детей до 14 лет).

Места сидения в кафе должны заменить на те, которые можно дезинфицировать.

Есть внутри – запрещено. Заходить в ресторан можно только, чтобы пройти в туалет. А если там очередь, то ждать на улице, а не в помещении.

В ресторанах должны быть средства для дезинфекции.

Заказывать еду можно дистанционно (по телефону, через интернет), через специально оборудованное окно или дверь заведения, а также у официанта на летней площадке.

Выдавать бумажные меню клиентам нельзя. Знакомиться с перечнем блюд можно только бесконтактно. Например, такие меню могут разместить при входе или поставить стационарно на столах. Но изготовлены они должны быть из таких материалов, чтобы их можно было дезинфицировать.

На вынос еда должна подаваться только в закрытой таре. На летних террасах могут подавать блюда в многоразовой посуде, но мыть ее должны в посудомоечной машине при высоких температурах.

Официанты должны носить маску или респиратор, очки или защитный экран и перчатки.

В ресторанах должны регулярно проводить дезинфекцию и влажную уборку.

В салонах красоты также должны мерить температуру всем работникам. Прием осуществляют исключительно по предварительной записи и с интервалом, чтобы клиенты между собой не контактировали. Также между визитами клиентов должны делать уборку.

Ждать в помещении парикмахерских запрещено.

На входе все клиенты должны обрабатывать руки. Внутри может находиться только определенное количество людей из расчета 1 человек на 5 квадратных метров. Между местами обслуживания должно быть расстояние не менее 1,5 метра.

В салонах красоты больше не будет журналов и брошюр.

Работники должны носить маску или респиратор, рукавчики и регулярно мыть руки.

После каждого клиента должны дезинфицировать все поверхности, к которым он прикасался, и стерилизовать весь инструмент.

И в ресторанах, и в салонах красоты запрещено работать людям из групп риска - это старше 60 лет, люди с хроническими болезнями.

Хотя карантин, согласно решению правительства, будет действовать в Украине как минимум до 22 мая, ряд ограничений снимут уже с понедельника, 11 мая.

Так, украинцам позволят посещать парки, скверы и зоны отдыха, а также детские и спортивные площадки.

Работу возобновят парикмахерские, салоны красоты, нотариусы, музеи, заповедники, стоматологические клиники, типографии, точки продажи прессы.

Это произойдет несмотря на то, что ощутимого снижения заболеваемости Covid-19 в Украине не наблюдается. За минувшие сутки добавилось 522 новых случая заболевания.