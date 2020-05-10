Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 15 тысяч человек, за сутки — 522 новых случая

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 522 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 151 пациент выздоровел.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья Украины.

Всего за все время пандемии заболело 15 232 человека, из них 3060 выздоровели, летальных исходов — 391.

Как сообщили в ЦОЗ, на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 544 случая;

Волынская область — 470 случаев;

Днепропетровская область — 704 случая;

Донецкая область — 99 случаев;

Житомирская область — 517 случаев;

Закарпатская область — 695 случаев;

Запорожская область — 328 случаев;

Ивано-Франковская область — 1116 случаев;

Кировоградская область — 411 случаев;

г. Киев — 1804 случая;

Киевская область — 972 случая;

Львовская область — 753 случая;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 221 случай;

Одесская область — 636 случаев;

Полтавская область — 246 случаев;

Ровенская область — 926 случаев;

Сумская область — 154 случая;

Тернопольская область — 999 случаев;

Харьковская область — 572 случая;

Херсонская область — 159 случаев;

Хмельницкая область — 175 случаев;

Черновицкая область — 2268 случаев;

Черкасская область — 333 случая;

Черниговская область — 73 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за 8 мая коронавирус в Украине обнаружили у 515 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 203 пациента выздоровели.