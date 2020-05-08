Проведение массового тестирования на коронавирус людей, у которых нет симптомов, не даст необходимых результатов, но создаст обманчивое чувство безопасности.

Такое мнение высказал главный санврач Украины Виктор Ляшко, сообщает hromadske.

«Мы разрабатываем противоэпидемические мероприятия для работы бизнеса, школ, детсадов и т.д., которые и дальше будут внедряться. Но мы понимаем, что массовое тестирование бессимптомных больных ничего не покажет, а только даст обманчивое ощущение безопасности», - сказал Ляшко.

Напомним, 7 мая Верховная Рада приняла закон, которым вводится обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц, обращающихся за медицинской помощью с признаками коронавирусной болезни, и контактных с больными коронавирусной болезнью (COVID-19) лиц, а также медицинских работников, работающих в учреждениях по оказанию медицинской помощи таким больным, сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью (COVID-19).