На Едином веб-портале органов исполнительной власти опубликовано постановление правительства об ослаблении карантина, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.
В частности, будет разрешена работа парикмахерских, летних площадок заведений общественного питания, посещение парков.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 343 от 4 мая. На следующей неделе, в частности, будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Постановление вступает в силу 11 мая.
Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.
25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.
29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.
Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.
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