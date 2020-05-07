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На Едином веб-портале органов исполнительной власти опубликовано постановление правительства об ослаблении карантина, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

В частности, будет разрешена работа парикмахерских, летних площадок заведений общественного питания, посещение парков.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 343 от 4 мая. На следующей неделе, в частности, будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Постановление вступает в силу 11 мая.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.  
ForUm

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