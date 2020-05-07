Сокращение производства электроэнергии украинскими атомными электростанциями не должно повлиять на цены на электричество для конечных потребителей. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Укрэнерго Владимир Кудрицкий, передает hromadske.

По его словам, сокращение производства атомной электроэнергии должно привести к тому, что уменьшится профицит энергии на рынке. Профицит — это избыток электричества, которое некому потреблять. Такую энергию, как правило, выкупают другие электростанции по сниженным тарифам.

«Энергоатом получает за избыточно произведенные объемы рыночную цену «минус» 45%, то есть цену с большим дисконтом. Разница остается, например, тепловым станциям, как доход от услуг по балансировке», — пояснил Кудрицкий.

По его словам, после сокращения производства электричества украинскими АЭС профицит исчезнет, однако на цены для потребителей это повлиять не должно.

«Новый баланс, с одной стороны, обеспечивает возможность для «Энергоатома» выработать и реализовать всю электроэнергию (которую в состоянии купить потребители) по рыночной цене, без дисконтирования на балансирующем рынке. С другой — не предусматривает профицита, благодаря которому на рынке, в том числе, накопились огромные долги», — заявил глава Укрэнерго.

Напомним, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» сокращается до половины существующей мощности.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии, что позволит собирать с рынка дополнительно 12 миллиардов гривен в год, необходимых для преодоления кризиса неплатежей на рынке.