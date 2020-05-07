также в разделеЭкономика
Украина и МВФ изменили формат программы помощи
Из-за карантина потребление электроэнергии в Украине упало на 11% 17
Минюст хочет взыскать с Приватбанка в пользу Суркисов $250 миллионов 19
Международные резервы Украины в апреле выросли на $800 миллионов 39
Кабмин снизил размер отчислений прибыли госпредприятий 24
На борьбу с COVID-19 Украина уже потратила более 1,8 миллиарда 20
В Украине уже открылись больше половины рынков 27
Прибыль Нафтогаза потратят на строительство дорог и больниц 22
Коболев сказал, какую зарплату получил за апрель 35
ВБ выделил Украине на соцподдержку $150 миллионов 13
Минэнерго: Излишки атомной электроэнергии можно направить на майнинг криптовалют 56
Импорт газа из ЕС вырос почти на 60% 24
В январе-апреле госбюджет выполнен с дефицитом 23,5 миллиарда 21
В ЕС поддержали выделение Украине 1,2 миллиарда евро помощи 21
Доля «зеленой» электроэнергии в Украине выросла до 8% 20
После 4 лет перерыва Украина возобновила импорт бензина из РФ 42
НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию 131
ФРГ официально поддержала завершение строительства «Северного потока-2» 53

Сокращение производства электроэнергии украинскими атомными электростанциями не должно повлиять на цены на электричество для конечных потребителей. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Укрэнерго Владимир Кудрицкий, передает hromadske.

По его словам, сокращение производства атомной электроэнергии должно привести к тому, что уменьшится профицит энергии на рынке. Профицит — это избыток электричества, которое некому потреблять. Такую энергию, как правило, выкупают другие электростанции по сниженным тарифам.

«Энергоатом получает за избыточно произведенные объемы рыночную цену «минус» 45%, то есть цену с большим дисконтом. Разница остается, например, тепловым станциям, как доход от услуг по балансировке», — пояснил Кудрицкий.

По его словам, после сокращения производства электричества украинскими АЭС профицит исчезнет, однако на цены для потребителей это повлиять не должно.

«Новый баланс, с одной стороны, обеспечивает возможность для «Энергоатома» выработать и реализовать всю электроэнергию (которую в состоянии купить потребители) по рыночной цене, без дисконтирования на балансирующем рынке. С другой — не предусматривает профицита, благодаря которому на рынке, в том числе, накопились огромные долги», — заявил глава Укрэнерго.

Напомним, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» сокращается до половины существующей мощности.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии, что позволит собирать с рынка дополнительно 12 миллиардов гривен в год, необходимых для преодоления кризиса неплатежей на рынке. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
5425 грн.
19
Теги