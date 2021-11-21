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Импорт электроэнергии из Беларуси в Украину возобновится 21 ноября, свидетельствуют данные на сайте Европейской сети операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), пишет DW.

На 21 ноября импорт планируется объемом 415 МВтч - такой же объем Беларусь поставляла с 9 по 17 ноября, до очередной приостановки импорта. Суточный объем электроэнергии, которую Беларусь экспортирует в Украину, составляет около 2 процентов от общего объема потребления электроэнергии в стране.

С 18 ноября Беларусь прекратила поставки электроэнергии в Украину. По данным национальной энергетической компании "Укрэнерго", импорт электроэнергии из Беларуси на 18 ноября составил 0 МВтч.

Пресс-служба Минэнерго Беларуси не пояснила тогда причин прекращения поставок. Вопросы о дальнейшем осуществлении импорта электроэнергии Киеву "будут рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", говорилось в сообщении ведомства.

Отметим, поставки электроэнергии в Украину из Беларуси происходят с регулярными перебоями. В последний раз они возобновились 6 ноября с 5 МВтч, а с 9 ноября их объем вышел на уровень 415 МВтч.

По оценкам экс-главы украинского Минэнерго Ольги Буславец, потеря 400 МВтч при существующих погодных условиях существенно не влияет на энергобаланс страны.

Напомним, в 2021 году Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. Однако уже в мае украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о праве национального регулятора в сфере энергетики ограничивать этот импорт.
ForUm

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