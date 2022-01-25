также в разделеЭкономика
Борьба за украинских заробитчан: Польша может потерять лидерство 43
Весной картофель значительно вырастет в цене 15
Рынок недвижимости в Украине замер как во время первого локдауна 26
В ПФУ рассказали, кому полагаются надбавки к пенсии 36
Эксперты дали прогноз по цене газа для населения после окончания отопительного сезона 141
С 1 февраля в Украине вступает в силу новый этап ограничений использования пластиковых пакетов 171
Украинцам напомнили, кто имеет право на субсидии 324
Производители рассказали, как дорогой газ повлиял на бизнес 141
Индонезия аккредитовала украинские лаборатории для бесперебойного экспорта агропродукции 27
НБУ предупредил о необходимости повышения тарифов 38
В Украине утвердили новый порядок консервации земель 20
НБУ повысил учетную ставку до 10% годовых 22
АМКУ проверит продажу «Крымского титана» Фирташа россиянам 57
АМКУ расследует продажу Нафтогазом дешевого газа для облгазов Фирташа 17
Курсовые колебания в январе: НБУ указывает на «психологический фактор» 23
ЕС снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины 17
СМИ: Киев начал передарбитражные консультации с ЕС из-за нарушения Польшей СА 37
Газпром не бронировал на февраль дополнительный транзит через Украину 33

НАЭК «Энергоатом» на протяжении ближайших десяти дней, в зависимости от температуры, планирует начать работу всеми 15 энергоблоками своих 4-х АЭС, что является беспрецедентным, заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

«Планируем на протяжении ближайших десяти дней, в зависимости от температурных режимов, подключение 15-го блока и взять рекордную нагрузку свыше 13 ГВт, чего, в принципе, никогда не было», – сказал Шурма во время брифинга по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что на сегодняшний момент в энергосистеме Украины стабильно в работе 14 из имеющихся 15-ти атомных блоков, несущие нагрузку приблизительно 12,4 ГВт.

Согласно диспетчерской информации НЭК «Укрэнерго», на вечер понедельника АЭС работают с нагрузкой 12,5 ГВт.

Как сообщалось, в среднем ремонте находится блок № 4 Ривненской АЭС.

23 января НАЭК «Энергоатом» подключил к работе блок №3 Южно-Украинской АЭС после однодневного текущего ремонта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги