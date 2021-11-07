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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия может не ждать политических уступок ради дешевого газа и электроэнергии.

Об это он рассказал в рамках II форума "Re: Open Zakarpattia", передает "Хвиля".

Подчеркивается, что Украина не будет идти на компромиссы, которые касаются европейских и евроатлантических перспектив государства.

Также, отметил Кулеба, Украина "зашла настолько далеко", что система страны уже перестроена в соответствии с Третьим энергетическим пакетом ЕС. Так, России будет сложно продать нашему государству или заставить власти что-то делать, "потому что система работает уже по другим правилам".

"Мы, несмотря на все трудности, – не внутри страны, а вокруг Украины, – идем к полной интеграции Украины в электрическую сеть Евросоюза ENTSOI", – сказал он.

Глава МИД в своей речи подчеркнул, что это политическое решение и этой зимой Украина должна "пройти первый шок-тест, когда мы должны полностью отсоединиться от России и Беларуси".
ForUm

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