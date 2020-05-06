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Бывший президент Грузии, экс-руководитель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что его должны назначить председателем исполнительного комитета Национального совета реформ.

Об этом он заявил в комментарии DW.com.

«Председателем исполнительного комитета, а не секретарем», - уточнил Саакашвили в ответ на просьбу подтвердить, что его должны назначить секретарем Национального совета реформ.

При этом Саакашвили не смог назвать точную дату своего назначения на должность - согласно сообщениям СМИ, это может произойти уже в среду.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу пятого президента Петра Порошенко.

Как сообщал ForUm, 30 апреля председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили нашли новую должность.

Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ. 24 апреля, перед внеочередным заседанием парламента, на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» Саакашвили пытался убедить их поддержать его кандидатуру на должность.

Председатель фракции правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили не исключил осложнения дипломатических отношений с Украиной в случае, если бывшего президента страны Михаила Саакашвили назначат вице-премьер-министром украинского правительства. 
ForUm

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