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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко обсудил с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне вопрос выезда украинских сезонных рабочих на работу в стране.

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

«Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивые и мы будем рады возможности этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах», - подчеркнула посол Финляндии.

Пристайко отметил, что в правительстве знают о регулярном привлечения украинских работников на сезонные работы в страны Европы. Так, Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тысяч украинцав, в частности для работы на сельскохозяйственной технике и более поздних работах по сбору урожая ягод и тому подобное.

«Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов. Конечно, безопасность при этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей по легальному трудоустройству украинских работников, обеспечение качественной медицинской страховки, проведение наблюдения», - подчеркнул Пристайко.

Вице-премьер-министр также добавил, что в правительственном офисе сейчас прорабатываются соответствующие запросы из Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии и других стран.

Как известно, именно после заявлений из Финляндии, что страна может отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений из Киева, начался скандал вокруг украинских работников.

Авиакомпания МАУ 29 апреля отменила рейс PS1118 Киев – Лондон из-за запрета Государственной Авиационной Службы Украины. Рейс был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочные контракты с работодателем за границей. Рейс был организован по заказу работодателя.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская власть из соображений безопасности своих граждан не будет способствовать организации массовых чартеров для трудовых мигрантов до улучшения ситуации с пандемией коронавируса в мире.

23 апреля спецрейсом в Финляндию вылетели 200 украинских трудовых мигрантов. Как сообщали СМИ, это первый чартер, который финны организовали по просьбе фермеров.
ForUm

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