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Государственная пограничная служба Украины подтвердила информацию об отправке 23 апреля спецрейсом в Финляндию 200 украинских трудовых мигрантов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко.

«Действительно, вчера был оформлен спецрейс на Хельсинки, вылетело 200 граждан. Мы оформили рейс, а его организацией занимались МИД и Мининфраструктуры», - сказал представитель ГПСУ.

Как сообщали СМИ, это первый чартер, который финны организовали по просьбе фермеров. Вылетело около двухсот украинцев, а в целом к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины.

Списки лиц и спецрейсы согласовывают с Министерством иностранных дел Украины.

В Финляндии убеждены, что без этих рабочих их сельскому хозяйству не справиться с весенней посевной. После прилета все работники обязаны пройти двухнедельный карантин.
ForUm

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