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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсирует смягчение карантинных мер, введенных с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, с 11 мая. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я еще раз хочу подчеркнуть: мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчение карантинных мер уже с 11 мая. Все эти наши смягчения, все наши действия основываются на мнении специалистов, мнении эпидемиологов, мнении наших вирусологов, которые знают, как себя надо вести в таких ситуациях - пандемии, которая сейчас есть в Украине», - заявил Степанов.

«11 мая мы будем делать смягчения, так как на сегодня это позволяет ситуация. Эти смягчения, которые мы будем делать, они будут основываться на тех данных, которые у нас есть, и мы будем уверены, что они в будущем, эти наши действия не ухудшат ситуацию», - подчеркнул министр.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль  заявил, что выход из карантина будет состоять из пяти этапов, первый из которых должен начаться с 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.
ForUm

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