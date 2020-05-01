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Национальное агентство по предотвращению коррупции остановило финансирование политической партии «Слуга народа» на III и IV кварталы 2020 года.

Как сообщается на странице НАПК в Facebook, финансирование было остановлено в связи с обращением партии 23 апреля 2020. Общая сумма средств, от которых отказалась партия - более 70 млн грн.

«Обращение партии связано со стремлением перенаправить эти средства на нужды украинских медиков и средств их защиты от пандемии коронавируса (COVID-19)», - отмечается в сообщении.

НАПК готовит обращение в Министерство финансов Украины о возможности уменьшения расходов по бюджетной программе «Финансирование уставной деятельности политических партий». Минфин должен принять решение о перенаправлении этих средств.

Напомним, 23 апреля после заявления НАПК о том, что ни одна партия не отказалась от финансирования, «слуги народа» заявили об отказе от денег госбюджета.
ForUm

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