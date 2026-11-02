У Fire Point заперечують державне фінансування розробки ракет і пояснили великі обсяги замовлень

Компанія Fire Point нібито розробляє ракети FP-5, FP-7 та FP-9 за власні кошти й не отримувала державного фінансування на ці проєкти. Водночас компанія повернула близько 300 млн грн, які у 2024 році отримала від платформи UNITED24 на підтримку балістичної програми.

Про це заявив директор Fire Point Денис Штілерман в етері телемаратону «Єдині новини».

Він назвав твердження про те, що держава фінансувала розробки компанії, віддаючи їй перевагу перед іншими українськими виробниками, проросійським наративом.

За словами Штілермана, Fire Point фінансує розробку нових зразків озброєння з власного прибутку, який частково спрямовує на розширення виробничих потужностей, а частково — на створення нових моделей.

«Держава нам на розробку не виділила жодної гривні. Більше того, у 2024 році UNITED24 вирішив підтримати наш проєкт із балістики й виділив нам близько 300 мільйонів гривень, які ми всі повернули, тому що не хочемо, щоб хтось міг сказати, що ми взяли у держави або в якогось благодійного фонду кошти на розробку», — пояснив директор компанії.

Також Штілерман прокоментував закиди щодо нібито привілейованого становища Fire Point у розподілі державних контрактів на виробництво далекобійних ударних дронів.

Він запевнив, що держава закуповує далекобійні засоби ураження в усіх виробників, а великі обсяги замовлень Fire Point пояснюються результатами випробувань і можливістю компанії швидко нарощувати виробництво.

За словами директора, у березні 2024 року відбулися міжнародні випробування далекобійних ударних дронів, організовані за фінансування посольства США із залученням Сил оборони та їхніх науково-дослідних інститутів. До участі запросили відомих виробників із різних країн.

Штілерман стверджує, що Fire Point стала єдиною компанією, чий безпілотник пройшов випробування в умовах дії радіоелектронної боротьби та влучив у ціль. Після цього, за його словами, компанія почала отримувати значні державні замовлення.

Він також наголосив, що протягом 2023–2026 років держава закуповувала всі наявні на ринку далекобійні засоби ураження в різних виробників.

Великі обсяги виробництва Fire Point Штілерман пояснив конструкцією безпілотника FP-1. За його словами, компанія від початку розробляла його так, щоб він був простим у виробництві й не потребував залучення висококваліфікованих працівників. Прибуток від продажів реінвестують у розширення виробничих потужностей.