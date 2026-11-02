Міноборони зафіксувало рекордні місячні втрати російської армії

За даними Міністерства оборони України, у жовтні 2026 року російська армія втратила 54 400 військових убитими та важкопораненими. Це найбільша кількість втрат за один місяць від початку повномасштабної війни.

Про це повідомили в Міноборони в понеділок, 2 листопада.

У відомстві також зафіксували добовий рекорд втрат російської армії. 21 жовтня українські військові уразили 2250 російських окупантів.

Попередній місячний рекорд був зафіксований у вересні 2026 року. За офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, тоді російська армія втратила 46 230 військових убитими та важкопораненими.

У серпні втрати становили близько 42 тисяч осіб, у липні — 42,9 тисячі, а в червні — 39,3 тисячі.