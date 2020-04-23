Партия «Слуга народа» отказалась от бюджетного финансирования до конца 2020 года, заявила нардеп, зампредседателя фракции Евгения Кравчук.

«Мы отказались от бюджетного финансирования до конца 2020 года. Точка! Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко подписал соответствующее письма, сегодня было передано и зарегистрировано в НАПК. Поэтому «не читайте перед обедом советских газет», которые разгоняют зраду. Мы выполнили свое обещание. Хотя, согласитесь, это очень странно: преодолевать препятствия ради того, чтобы отдать деньги, а не получить их, - написала она в Facebook.

Нардеп напомнила, что украинское законодательство позволяло отказаться от госфинансирования только на всю парламентскую каденцию партии.

«Нам пришлось внести изменения в госбюджет и проголосовать их в сессионном зале, чтобы дать возможность отказываться от денег поквартально. Расскажу некоторые детали.

Госфинансирование «Слуги народа» на 2020 год – примерно 140 млн грн. Своим письмом к НАПК мы отказываемся от бюджетных денег на 3 и 4 кварталы, то есть 70 млн гривен, чтобы направить их на борьбу с коронавирусом. Но средства за 1 и 2 кварталы мы также передадим на преодоления COVID-19, просто сделаем это по-другому», - заявил Кравчук.

По ее словам, законодательство не позволяет отдать их напрямую – так как благотворительность не является уставной деятельностью партии.

«Поэтому мы профинансируем общественные организации, которые и будут заниматься закупкой медикаментов, медсредств и оборудования для борьбы с вирусом. Контролировать деятельность этих организаций будут депутаты-мажоритарщики от «слуг народа», а в тех округах, где мажоритарщиков у нас нет – депутаты-списочники, закрепленные за этими округами или региональные ячейки. Партия будет подробно отчитываться о затраченные средства», - заверила нардеп.

Напомним, глава НАПК Александр Новиков заявил, что ни одна политическая партия еще не обращалась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с заявлением об отказе от государственного финансирования.