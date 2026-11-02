Польську мову в Україні за кошти держбюджету вивчають понад 107 тисяч школярів

Польську мову в українських закладах освіти вивчають понад 107 тисяч учнів у 577 школах. Це на 16% більше, ніж у 2021/2022 навчальному році.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко за результатами зустрічі з міністеркою національної освіти Польщі Барбарою Новацькою, яка перебуває з візитом в Україні.

За словами Бутенка, з 2023 року коштом державного бюджету видали 51 назву підручників польською мовою для 5–8 класів. Крім того, з 2024 року вступники можуть отримувати завдання національного мультипредметного тесту (НМТ) польською мовою, за винятком предметів мовно-літературного блоку.

Міністр також нагадав, що Польща прийняла сотні тисяч українців, які були змушені виїхати через російську агресію. Цього навчального року в польських школах навчаються понад 227 тисяч громадян України.

Водночас із вересня 2025 року польські школи можуть пропонувати українську мову як другу іноземну. Цього року близько 450 учнів склали матуру — випускний іспит у польських школах — з української мови як іноземної.

Окремо Бутенко подякував польській міністерці за сприяння в організації НМТ. Цього року майже 4,5 тисячі українських вступників склали тест у тимчасових екзаменаційних центрах у дев’яти містах Польщі.