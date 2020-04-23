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Ни одна политическая партия еще не обращалась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с заявлением об отказе от государственного финансирования. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава НАПК Александр Новиков.

Он рассказал, что до 21 апреля закон позволял партиям отказаться от государственных денег на все пять лет каденции Верховной рады. Но с 21 апреля партии могут прекратить свое финансирование лишь на квартал.

При этом комментируя заявление руководства «Слуги народа» о намерении отказаться от госфинансирования, Новиков заявил: «Ни одна партия к нам не обращалась».

Напомним, в конце марта глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что партия откажется от государственного финансирования на 2020 год. Политическая сила также обратилась к остальным парламентским партиям последовать их примеру.

 
ForUm

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